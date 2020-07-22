واشنطن: إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن لحماية معلومات الأمريكيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن القنصلية الصينية في هيوستن، أغلقت لـ«حماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين» الخاصة، وذلك بعد احتجاج شديد من بكين على هذه الخطوة.

وأكدت المتحدثة مورجان أورتاجوس، على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاجن: «تنص اتفاقية فيينا، أن على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف. ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد»، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.

وتابعت: «أمرنا بإغلاق قنصلية جمهورية الصين الشعبية في هيوستن، بهدف حماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة»، مؤكدة: «لن تتسامح الولايات المتحدة مع الانتهاكات لسيادتنا وترهيب شعبنا من جانب الصين، كما لم نتسامح مع الممارسات التجارية غير العادلة، وسرقة وظائف الأمريكيين والتصرفات السافرة الأخرى».

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات، ومنها قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج، إضافة إلى اتهامات بالتجسس ووضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج.

من جانبها أعلنت الصين الأربعاء، أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار اعتبرته «استفزازاً سياسياً».