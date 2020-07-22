تايوان: الصين تستعد عسكرياً للسيطرة على الجزيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، الأربعاء، إن الصين تكثف استعدادها العسكري للسيطرة على تايوان، وذلك في أعقاب زيادة في التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وتشكو تايوان من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية المنذرة بالخطر قرب أراضيها في الأشهر الأخيرة، ولم تتخل بكين عن فكرة إمكانية اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة تحت سيطرتها. وقال وو للصحفيين: «بالنظر إلى الاتجاه على المدى البعيد، يبدو أن الصين تكثف تدريجياً استعدادها العسكري خاصة في الأجواء أو في المياه قرب تايوان».

وأضاف: «ما تعكف عليه الصين الآن، هو مواصلة تكثيف الاستعداد لحسم قضية تايوان. التهديد يتزايد». وتقول الصين، إن مثل هذه التدريبات ليست بالأمر غير المعتاد، وإنها تهدف لإظهار عزم البلاد على الدفاع عن سيادتها. وتحدثت وزارة الدفاع التايوانية في يونيو/حزيران الماضي، عن ثماني وقائع دخلت فيها طائرات عسكرية صينية منطقة الدفاع الجوي، وأرسلت فيها تايوان إنذارات لاسلكية تأمر فيها الطائرات بالخروج من المنطقة.

وأشار «وو» إلى أن مثل هذه الوقائع كانت تحدث كل يوم تقريباً، في يونيو/حزيران الماضي، «وبوتيرة أسرع كثيراً» مما كشفت عنه الحكومة.

وأضاف أن الصين أجرت أيضاً «محاكاة» لعدة هجمات عسكرية على تايوان. وأضاف: «هذا السلوك يقلقنا»، مضيفاً أن تايوان تعزز علاقاتها الأمنية مع حلفائها بمن فيهم الولايات المتحدة التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أقوى داعم دولي لها ومورّد أسلحتها الرئيسي.