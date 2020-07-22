15 مليون إصابة و 616 ألف وفاة بكورونا في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر آخر إحصاء لرويترز، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 15 مليوناً، الأربعاء، إذ تتسارع وتيرة الجائحة مع استمرار انقسام الدول بشأن التعامل مع الأزمة.

وفي الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة في العالم والذي يبلغ 3.91 مليون حالة، حذر الرئيس، دونالد ترامب من أن الوضع سيزداد سوءاً على الأرجح للأسف قبل أن تتحسن الأمور، وأعلى خمس دول من حيث عدد الإصابات تشمل أيضاً البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، لكن إحصاء رويترز يظهر أن أسرع وتيرة لانتشار المرض في الأمريكتين حيث جرى تسجيل أكثر من نصف حالات العدوى في العالم ونصف الوفيات.

كما يفيد إحصاء رويترز المستند إلى تقارير رسمية، بأنه لا يوجد ما يشير إلى أي تباطؤ في معدل الإصابات الجديدة على مستوى العالم، ويمثل مجمل الإصابات البالغ 15 مليوناً و9213 ما لا يقل عن ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنوياً، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، في حين أن عدد الوفيات الذي تخطى 616 ألفاً في سبعة شهور قريب من أعلى مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنوياً.

بينما لم تبلغ الموجة الأولى للفيروس ذروتها بعد في العديد من الدول، ومع عودة الأعداد للارتفاع في دول أخرى، لجأت بعض الدول لإعادة فرض إجراءات تباعد اجتماعي صارمة في حين خففت أخرى من القيود، وبعد تراجع شعبيته بسبب طريقة تعامله مع الجائحة وتهوينه من شأن الخطر في مراحله الأولى، أدلى ترامب بتصريحات تمثل تحولاً في الخطاب والنبرة، الثلاثاء، حث فيها الأمريكيين على وضع الكمامات.

وفي البرازيل، أظهرت الفحوص إصابة أكثر من 2.15 مليون شخص بالفيروس بينهم الرئيس جايير بولسونارو، وتوفي ما يزيد على 81 ألف شخص، أما الهند، التي سجلت أكثر من مليون إصابة، فقد أعلنت، الأربعاء، تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة.

ودخل وزيران في جنوب إفريقيا المستشفى لإصابتهما بمرض كوفيد-19، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أكبر بلد صناعي في إفريقيا 372628، بينما وصلت الوفيات إلى 5173، وتعاود دول أخرى فرض القيود لمواجهة حالات تفش جديدة.

وفي إسبانيا، أصبح عدد المسموح لهم بارتياد شواطئ برشلونة محدوداً بعد تدفق حشود عليها في عطلة نهاية الأسبوع رغم إرشادات تطالبهم بالبقاء في المنازل، وفي أستراليا أمرت السلطات سكان ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد، بوضع الكمامات في الأماكن العامة اعتباراً من الأربعاء، بعد تسجيل عدد قياسي مرتفع من الحالات بلغ 501.

أما الصين فقد أعلنت أنه يتعين على المسافرين القادمين جواً تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة.