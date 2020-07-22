«نيويورك أبوظبي» تطلق 10 منح بحثية لمواجهة «كوفيد-19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم 10 منح تدعم المشاريع البحثية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لعدد من أساتذة الجامعة عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية، وجاءت تلك الخطوة بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات التي تركز على تأثيرات الوباء وطرق الحد منها، وذلك في إطار جهود الجامعة المتواصلة نحو مكافحة هذا الوباء على المستويين المحلي والعالمي.

وتتضمن الدراسات البحثية الحاصلة على المنح، عدداً من المشاريع في مجالات شتى، كالأساليب والأدوات الطبية للكشف عن الفيروس وتشخيصه، والأدوات المستخدمة في الفحوص وتحديد طرق انتقال العدوى، وتحليل السياسات وجمع البيانات لدعم استجابة الحكومات للأزمة وتأثيرها في صحة المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى تأثير الوباء في سوق العمل وسلسلة التوريد على النطاق العالمي، وجوانب أخرى.

وخضعت المشاريع المقترحة إلى تدقيق ومراجعة داخلية، وفقاً لسياسات جامعة نيويورك أبوظبي، تحت إشراف الدكتور فابيو بيانو عميد الجامعة، والأستاذ الدكتور سهام الدين كلداري نائب أول للعميد لشؤون الأبحاث والمدير التنفيذي لمعهد الأبحاث وأستاذ الأحياء في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من عمداء الأقسام والأساتذة الآخرين.

وقال بيانو: «إن الأزمات العالمية تستوجب رداً منسقاً على المستوى العالمي، وقد سخَّرت جامعة نيويورك أبوظبي إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لمواجهة هذا الوباء خلال الشهور القليلة الماضية، ويعتبر التنسيق وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات المحلية جزءاً حيوياً في دعم الجهود الأوسع لمواجهة الوباء والتحديات الناتجة عنه، وأنا على يقين بأن جهودنا المشتركة لمكافحة الفيروس محلياً وعالمياً، ستمهد لنا الطريق لاكتشاف نهج ورؤية جديدة لفهم طبيعته والتعامل معه وتأثيراته المختلفة، وإدارته بكفاءة عالية».

وقال سهام الدين كلداري: تأتي هذه المنح كجزء من الجهود المشتركة على المستوى الوطني للوصول إلى حلول تسهم في مواجهة هذا الوباء والحد من تأثيراته، وقد تعاونت جامعة نيويورك أبوظبي مع غيرها من مراكز الأبحاث في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة بهدف التصدي لهذه الجائحة.