7166 وفاة بكورونا في كولومبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا، أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّت، الثلاثاء، عتبة السبعة آلاف وفاة من أصل أكثر من 210 آلاف إصابة مؤكّدة.

وقالت الوزارة، إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجّلت وفاة 237 شخصاً من جراء كوفيد-19، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء الفتّاك إلى 7166 وفاة.

وأضافت أنّ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالوباء ارتفع إلى 211.038، مُنذ سجّلت الدولة الأمريكية اللاتينية أول إصابة مثبتة في 6 مارس/آذار الماضي، وكولومبيا، البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، هي خامس دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً من الوباء، سواءً على صعيد الإصابات أو الوفيات، والدول الأربع الأكثر تضرّراً منها في القارة هي البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي.

وسجّل ثلث الإصابات تقريباً في العاصمة بوجوتا البالغ عدد سكّانها ثمانية ملايين نسمة، التي تخضع برفقة مديلين، ثاني كبرى مدن البلاد، لإجراءات عزل صارمة للحدّ من تفشّي الفيروس وانهيار المنظومة الصحية في البلاد، ومؤخّراً مدّد الرئيس، إيفان دوكي، سريان تدابير الإغلاق لغاية الأول من أغسطس/آب، لكنّه أدخل عليها الكثير من الاستثناءات للحؤول دون خنق الاقتصاد.