الزهرة يطلب حضور كاتانيتش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد قائد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم علاء الزهرة، أن وجود المدرب السلوفيني كاتانيتش في قيادة المنتخب العراقي ميدانياً بات ضرورياً، لأنه يعرف بشكل تام إمكانات لاعبي الدوري العراقي الذين اختارهم لصفوف «أسود الرافدين» وكذلك بقية اللاعبين المحترفين في الدوريات الأخرى.

وذكر الزهرة، أن «لاعبي المنتخب العراقي يواصلون استعداداتهم الآن لخوض المباريات التجريبية وكذلك ما تبقى من تصفيات كأس العالم، ولكن بشكل انفرادي»، مبيناً، أن «كل خمسة لاعبين يتدربون في ملعب واحد وفقاً لمنهاج تدريبي أعده الطاقم التدريبي للمنتخب العراقي حتى يحافظ اللاعبون على لياقتهم البدنية ويطوروا قدراتهم الفنية».

وأضاف، أن «تلك التدريبات يتم تصويرها وترسل إلى المدرب كاتانيتش حتى يطلع عليها ومن ثم يبدي توجيهاته في هذا الشأن».

وأكد، أن «فوز المنتخب العراقي على هونج كونج سيمنحنه التأهل بنسبة 80%، لذلك لابد من الاستعداد الجيد لهذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي من تصفيات كأس العالم».