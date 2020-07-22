اخبار الخليج

بوقادوم يشدد على عدم وجود بديل للخيار السياسي لحل الأزمة الليبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© AP Photo / Nariman El-Mofty

موسكو - سبوتنيك. وقال بوقادوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو: "سجلنا بارتياح تطابق الآراء وخاصة الأزمة الليبية، واتفقنا على قناعة أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشيرا إلى ضرورة وجود حل سياسي في إطار الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وعدم وجود تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية.

وأضاف بوقادوم:

اتفقنا على ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في ليبيا لإفساح المجال في البدء بالحل السياسي. ما يهمنا هو استئناف العمل بالحل السياسي لا حل بلغة الدبابات و المدافع، بل الحل وراء طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية الليبية.

وتابع بوقادوم: "نعمل على حل سياسي، والجزائر على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوقادوم يشدد على عدم وجود بديل للخيار السياسي لحل الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا