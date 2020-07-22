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وأضاف بوقادوم:
اتفقنا على ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في ليبيا لإفساح المجال في البدء بالحل السياسي. ما يهمنا هو استئناف العمل بالحل السياسي لا حل بلغة الدبابات و المدافع، بل الحل وراء طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية الليبية.
وتابع بوقادوم: "نعمل على حل سياسي، والجزائر على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوقادوم يشدد على عدم وجود بديل للخيار السياسي لحل الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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