بوقادوم يشدد على عدم وجود بديل للخيار السياسي لحل الأزمة الليبية

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوقادوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو: "سجلنا بارتياح تطابق الآراء وخاصة الأزمة الليبية، واتفقنا على قناعة أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشيرا إلى ضرورة وجود حل سياسي في إطار الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وعدم وجود تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية.

وأضاف بوقادوم:

اتفقنا على ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في ليبيا لإفساح المجال في البدء بالحل السياسي. ما يهمنا هو استئناف العمل بالحل السياسي لا حل بلغة الدبابات و المدافع، بل الحل وراء طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية الليبية.

وتابع بوقادوم: "نعمل على حل سياسي، والجزائر على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية".