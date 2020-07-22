وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الوفد وصل برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى مدينة الفاشر في زيارة رسمية لولاية شمال دارفور تستغرق ثلاثة أيام للوقوف على الأوضاع بالولاية.
وكان في استقبال الوفد والي شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي واعضاء حكومته.
أعادت أحداث وحدة "فتا برنو" شمالي دارفور، غربي السودان، قضية الصراع العرقي بين القبائل من جديد إلى الواجهة بعد فترة هدوء في أعقاب الثورة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الانتقالية توقيع اتفاق شامل للسلام في البلاد.
ويرى مراقبون أن الصراع في دارفور هو صراع عرقي وليس سياسي في المقام الأول بين القبائل العربية التي استخدمها البشير لتصفية خصومة وبين القبائل ذات الجذور الإفريقية، لذا فإن إحلال السلام في الإقليم لا يحتاج إلى العدالة والثقافة المجتمعية خصوصا أن من يحكمون ولايات دارفور الخمس بعد أكثر من عام على سقوط البشير هم من أتباعه.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب الأحداث الأخيرة... وصول وفد سيادي سوداني إلى شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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