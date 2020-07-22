إثيوبيا تكشف حجم الماء الذي خزنته بعد انتهاء المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة"

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وأكد بيكيلي، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر"، "تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء"، معتبرا أن "هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان".

وقال إن "اكتمال الملء الأولي لسد النهضة يعد إنجازا تاريخيا، حيث تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في تمام الساعة الـ10 من مساء الثلاثاء"، مضيفا أن "المياه تدفقت بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي دون أن تنقص المياه عن دول المصب مصر والسودان".

وأشار إلى أن "نتائج القمة الأفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون شاملا ومستداما يحقق الاستخدام العادل للمياه".

​ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة. وقال، في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة، "أهنئ الإثيوبيين على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".

ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية الخاصة عن مكتب رئيس الوزراء "اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة"، فيما ذكر موقع "أديس إنسايت" أن الإعلان "يعد مفاجأة في ظل النفي الأخير من جانب أديس أبابا لأنباء الشروع في عملية الملء.

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من جانبه، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".