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ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية الخاصة عن مكتب رئيس الوزراء "اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".
فيما ذكر موقع "أديس إنسايت" أن الإعلان "يعد مفاجأة في ظل النفي الأخير من جانب أديس أبابا لأنباء الشروع في عملية الملء.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن أمس الثلاثاء، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أن "رئيس الوزراء آبي أحمد أكد التزام أثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان"، مضيفا أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو ما زال قيد الإنشاء".
من جانبه، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".
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سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
كانت هذه تفاصيل خبر آبي أحمد يعلن رسميا إتمام المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" ويهنئ الإثيوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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