والتقى سعيد بعدد من ضباط وأفراد القوات الخاصة العسكرية، وقال "سنواجه بالقوة كل من يتعدى على الدولة التونسية أو يفكر مجرد التفكير في تجاوز الشرعية"، بحسب موقع إذاعة "شمس أف أم"
وأكد رئيس الدولة الجاهزية التامة للقوات، وأضاف: "من يفكر أن يتعدى بأي شكل من الأشكال من الخارج أو الداخل على الشرعية هناك القوات المسلحة العسكرية التي لي فيها الثقة التامة للتصدي للمؤامرات من الخارج".
وتابع: "من يريد أن يتآمر مع الخارج ضد الدولة التونسية قواتنا المسلحة جاهزة".
وقال سعيد إنه "لن يقبل بأن يكون هناك عملاء يتعاملون مع الخارج ويتآمرون على تونس لإدخالها في الفوضى".
وتابع أنه "يعلم جيدا سهراتهم ومأدباتهم وما يقولونه خلالها ويعلم لقاءاتهم لتهيئة الظروف للخروج عن الشرعية".
وشدد على أنه "على أتم الاستعداد ومتمسك بالقانون وبتطبيقه على حد السواسية على الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر قيس سعيد يزور القوات الخاصة العسكرية في ساعة متأخرة من الليل... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.