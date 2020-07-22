قيس سعيد يزور القوات الخاصة العسكرية في ساعة متأخرة من الليل... فيديو

والتقى سعيد بعدد من ضباط وأفراد القوات الخاصة العسكرية، وقال "سنواجه بالقوة كل من يتعدى على الدولة التونسية أو يفكر مجرد التفكير في تجاوز الشرعية"، بحسب موقع إذاعة "شمس أف أم"

وأكد رئيس الدولة الجاهزية التامة للقوات، وأضاف: "من يفكر أن يتعدى بأي شكل من الأشكال من الخارج أو الداخل على الشرعية هناك القوات المسلحة العسكرية التي لي فيها الثقة التامة للتصدي للمؤامرات من الخارج".

وتابع: "من يريد أن يتآمر مع الخارج ضد الدولة التونسية قواتنا المسلحة جاهزة".

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وقال سعيد إنه "لن يقبل بأن يكون هناك عملاء يتعاملون مع الخارج ويتآمرون على تونس لإدخالها في الفوضى".

وتابع أنه "يعلم جيدا سهراتهم ومأدباتهم وما يقولونه خلالها ويعلم لقاءاتهم لتهيئة الظروف للخروج عن الشرعية".

وشدد على أنه "على أتم الاستعداد ومتمسك بالقانون وبتطبيقه على حد السواسية على الجميع".