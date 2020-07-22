وقال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، للمرة الثانية، خلال شهر ونصف الشهر، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم".
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وأضاف أنه ثبت إصابته المرة الأولى وإيجابية نتيجة المسحة بتاريخ 29 مايو/ أيار الماضي، وظهرت نتائج المسحتين التاليتين سلبية بتاريخ 6 و11 يونيو/ حزيران، ثم ظهرت نتيجة المسحات إيجابية مرة أخرى بتاريخ 18 يوليو/ تموز.
وأوضح هواش أنه تم حجزه في مستشفى الحميات في دمنهور التي يديرها وأنه يخضع للعلاج على جهاز التنفس الصناعي ويعاني من صداع شديد ودرجة الحرارة لا تنخفض، وكافة الأعراض التي يعاني منها مريض كوورنا.
وأمس، كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال آخر 24 ساعة.
وأشارت وزيرة الصحة، في بيان إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتسجيل أول إصابة في مصر، فبراير/شباط الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 47 حالة جديدة، وهو أدنى عدد وفيات منذ 12 يونيو/ حزيران الماضي.
وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى مصري يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.