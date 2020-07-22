العراق على موعد مع أقوى وأطول موجة حر تتعرض لها البلاد

وكتب العطية، في صفحته على "فيسبوك" أجواء رطبة ومرهقة وشديدة الحرارة تعيشها أغلب مدن الجنوب، وشديدة الحرارة في كافة المدن".
وتشير التوقعات إلى "استمرار موجة الرطوبة في الأجواء لغاية منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير، اعتبارا من يوم الجمعة ، ارتفاع حاد بدرجات الحرارة في كافة المدن ، وثبات التوقعات بموجة شديدة الحرارة تتجاوز فيها درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية في جنوب ووسط البلاد وأقل قليلا في الشمال والغربية".
وأضاف المتنبئ الجوي العراقي "تستمر لنهاية شهر تموز ثم تنخفض قليل. وهي أقوى وأطول موجة حر تتعرض لها البلاد".
وشدد العطية على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للأشعاع الشمسي... لأن العمل تحت هكذا أجواء سيعرض العاملين لمخاطر صحية مالم تتخذ التدابير الوقائية".
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