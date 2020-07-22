قامت إحدى الشركات بابتكار منصة جديدة لمشاهدة أفلام سينما حيث قامت بعرض شاشات كبيرة أمام أحواض السباحة للمشاهدين الذين باتوا قادرين على الاسترخاء ومشاهدة الأفلام عبر التواجد في زوارق صغيرة. وشاهد أكثر من 200 شخص فيلماً الأسبوع الماضي في المسبح بمدينة جونية شمالي لبنان مستمتعين بنسمات الهواء الطلق في الحر الشديد. ويقول المنظمون إنهم يأخذون إجراءات السلامة بعين الاعتبار ويراعون التباعد الاجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح قاعة سينما في لبنان زوارها في حوض سباحة... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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