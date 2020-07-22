أمير الكويت يهنئ السيسي بذكرى الثورة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الشيخ صباح أعرب عن تمنياته بموفور الصحة والعافية للرئيس السيسي، ولجمهورية مصر العربية وشعبها كل الرقي والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

​كما بعث ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة إلى السيسي أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.