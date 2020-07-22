شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام تونسية: إرجاء جلسة النظر فى سحب الثقة من الغنوشى إلى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام تونسية، انه تم إرجاء جلسة النظر بسحب الثقة من راشد الغنوشي إلى الغد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

اتهمت النائبة التونسية عبير موسي رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي بالتزوير بسبب نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي، وفى المقابل، أعلن 73 نائبا تونسيا، أنهم يودعون رسميا لمكتب البرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى.

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وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى النائبة عبير موسى، أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعا، وكانت النائبة التونسية عبير موسى، قد أكدت أن راشد الغنوشى، رئيس البرلمان، فقد شرعيته ولن نقبل بأى جلسة يترأسها، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق.

وأوضحت أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخوانى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين.

وتمنت عبير موسى: "ألا تتأثر الكتل البرلمانية من هذا، ومصرون عليه ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نحجنا فى تعريه هذا التنظيم، خلال الأشهر التى تولى بها الغنوشى، وهناك أجندة لا وطنية أذا تمكنا من مفاصل الدولة".