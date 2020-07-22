شكرا لقرائتكم خبر عن استفزاز جديد.. الدوحة تواجه الرباعى العربى بطلبات غير قانونية للخطوط القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة استفزازية جديدة لدول الرباعى العربى تقدمت الخطوط القطرية بطلبات تحكيم للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات من مصر والإمارات والبحرين والسعودية، حيث تقدمت الدوحة بطلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار للحصول على تعويض بإجمالى خمسة مليارات دولار على الأقل من الرباعى العربى.

وأكدت قطر أن ذلك يهدف إلى تعويض الخطوط الجوية القطرية عن قيام الرباعى العربى بإيقاف عمليات الخطوط القطرية فى أسواقها ومنعها من التحليق فى مجالها الجوى.

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ومع زيادة تدفق الدعم القطرى إلى الجماعات الإرهابية فى الدول العربية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، لم يجد الرباعي العربى، مفرًا من قطع العلاقات مع قطر، فى يونيو 2017، بهدف دفعها إلى العودة مرة أخرى إلى الحظيرة العربية.

وأصدر الرباعى العربى فى يونيو 2017 عدة قرارات ملحقة بقطع علاقاته مع نظام الحمدين في الدوحة، وكان على رأسها إغلاق المجال الجوى والبري والبحرى أمام المركبات والأفراد والمؤسسات التابعة لإمارة قطر.

وكان لهذه الخطوة تأثير بالغ على اقتصاد نظام الحمدين، على الرغم من محاولات الدوحة الكثيرة لتجميل موقفها، وإقناع مواطنيها عبر أذرعها الإعلامية بأنها لم تخسر الكثير جراء هذه المقاطعة.