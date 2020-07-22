شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من مؤتمر الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مملكة البحرين الآن على الهواء مباشرة، مؤتمرًا صحفيًا للفريق الوطني للتصدي لفيروس «كورونا» COVID-19، للحديث عن مستجدات الفيروس وتطوراته في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر من مؤتمر الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.