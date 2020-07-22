شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع حصيلة الإصابات إلي 11127 حالة. وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 706 حالات، وتسجيل 109 حالات شفاء، ليرتفع اجمالي حالات التعافي إلى 5816 حالة.



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