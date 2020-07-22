شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحرين تدعو المواطنين لمنع التجمعات فى العيد لتجنب ذروة جديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينى، المواطنين بالبحرين لعدم التجمعات ومنع الزيارات خلال فترة عيد الأضحى، حتى لا تشهد المملكة ذروة جديدة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا كما مثلما حدث بعد إجازة عيد الفطر.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا للفريق الوطني للتصدي لفيروس «كورونا» COVID-19، للحديث عن مستجدات الفيروس وتطوراته في المملكة، يشارك فيه، الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية، والدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين، والمقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، والدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي.

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بدوره، دعا المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري جميع المواطنين الالتزام بالمنازل، والحد من الخروج وارتداء الكمامات فى كل مكان، والفحص المستمر، للحد من انتشار الفيروس.