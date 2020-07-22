شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن أصغر حالة وفاة بفيروس كورونا لشاب عمره 21 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان رئيس النيابة بمملكة البحرين، عدنان الوداعي صرح بأن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها بشأن قيام أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتعريض الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى، بحسب صحيفة البلاد البحرينية. وأبلغت إدارة الصحة العامة عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل فحص فيروس كورونا حيث كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك تعمد المتهم إزالة كمامة الوجه والسعال أمام الأطباء الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

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