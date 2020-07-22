البرلمان العربى يشيد بكفاءة الجيش المصرى فى إحباط الهجوم الإرهابى بسيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، رئيس البرلمان العربى بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرية فى إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد فى سيناء، يوم أمس الثلاثاء 21 يوليو 2020، الذى أسفر عن استشهاد شخصين من الجيش المصرى وأربعة مصابين وقتل 18 عنصراً إرهابياً .

ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للبرلمان عبر فيسبوك، ثمن رئيس البرلمان العربى عالياً الجهود والتضحيات التى تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التى تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثنى القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدى بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معرباً عن تضامن البرلمان العربى التام ووقوفه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة فى حربها على الإرهاب، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقدم رئيس البرلمان العربى خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبرلمان وحكومة وشعب مصر فى شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.