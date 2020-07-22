شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة اليوم، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسى بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصرى الشقيق من التقدم والرقى والنماء.