تونس.. توقيف "خلية إرهابية" خططت للاعتداء على منشآت أمنية

يسرى وناس / الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، توقيف "خلية إرهابية" خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بـ"كشف قوات الأمن خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر، بينهم امرأة (زوجة أحد عناصرها الملقب بأمير الخلية)"، دون توضيح التنظيم الذي تتبع له.

وأوضح أن "الخلية كانت تنشط بين ولايات سوسة (شرق)، والقصرين (وسط غرب)، وقابس (جنوب)، وكانت تخطط للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية".

وأضاف البيان أن "بعض عناصر الخلية فشلوا في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال، للشروع في تلقي تكوين (تدريب) في صناعة المتفجرات".

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وتابع: "هؤلاء أنشأوا مجموعة للتواصل السري على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها اسم (الذئاب المنفردة)".

ووفق البيان ذاته، أحالت السلطات عناصر الخلية إلى جهات التحقيق، وتم إيداعهم السجن على ذمة التحقيق معهم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن بيان لوزارة الداخلية، توقيف عدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لـ"عمليات نوعية" تستهدف مؤسسات حيوية ومقرات أمنية، فيما اعتقلت "عنصرا إرهابيا خطيرا" قالت إنه ينتمي إلى تنظيم "داعش"، في مايو/ أيار الماضي.

ومنذ مايو 2011، تشهد تونس أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.