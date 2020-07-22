القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى، الأربعاء، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وقال أحد حراس المسجد، لوكالة الخليج 365 إن 228 مستوطنا وطالبا يهوديا، اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.
وأضاف الحارس، الذي فضل عدم ذكر اسمه "يُمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين، مقارنة مع الأيام الماضية".
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.
وتتم الاقتحامات على شكل مجموعات، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، حيث يقوم المستوطنون بجولات في باحات المسجد.
وكانت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد قد بدأت في العام 2003.
ومنذ ذلك الوقت، تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، دون أي استجابة من السلطات الإسرائيلية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 228 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.