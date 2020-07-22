228 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى، الأربعاء، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال أحد حراس المسجد، لوكالة الخليج 365 إن 228 مستوطنا وطالبا يهوديا، اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأضاف الحارس، الذي فضل عدم ذكر اسمه "يُمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين، مقارنة مع الأيام الماضية".

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ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وتتم الاقتحامات على شكل مجموعات، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، حيث يقوم المستوطنون بجولات في باحات المسجد.

وكانت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد قد بدأت في العام 2003.

ومنذ ذلك الوقت، تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، دون أي استجابة من السلطات الإسرائيلية.

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