خفر السواحل الليبي يعيد 131 طالب لجوء من عرض البحر

طرابلس / الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 131 طالب لجوء.

وقالت بعثة المنظمة في ليبيا، عبر بيان على تويتر: "ظهر اليوم، أعاد حرس الحدود 131 طالب لجوء، بينهم 13 قاصرا".

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وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين في طرابلس، لتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما في ذلك الفحوصات الطبية الأولية.

ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.