7 ألآف متدرب ومتدربة في برامج لائحة الوظائف التعليمية بعسير

اختتمت في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير البرامج التدريبية الخاصة بالتوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة بمتابعة من المدير العام للتعليم سعد الجوني وأوضح تقرير صادر عن إدارتي التدريب للبنين والبنات

أنه تم تنفيذ سبعة برامج للتعريف باللائحة خلال الفترة

من الثالث وحتى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الماضي بواقع 42 ساعة تدريبية ، استفاد منها 7195

مستفيدا ومستفيدة ، وبلغت نسبة الحضور لهذه البرامج 84% للبنين ، و 100% للبنات. يذكر أن تنفيذ البرامج يأتي وفق الخطط الوزارية المتزامنة مع صدور اللائحة الجديدة .

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