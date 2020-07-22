التفريط الأهلاوي واجتماع الخير

● يحسب للأمير خالد بن عبدالله، والامير فهد بن خالد، انهما بنيا الأهلي، وعملا على تجهيز سفير الوطن للعودة للبطولات، وكان ثمارها في الموسم الأول، بطولة كأس ولي العهد، ولم يهزم في ذلك الموسم، ثم في الموسم التالي حقق بطولة الدوري، وكأس الملك، ومن ثم كأس السوبر السعودي، ولم يهزم الا في مباراة يتيمة.

● بدأ بعد ذلك موسم الإبتعاد القسري لقلعة الكؤوس عن البطولات، ولهذا أسباب منها -ليس على سبيل الحصر- تفريط إدارات الأهلي في اللاعبين الذين حققوا مع أهلينا البطولات، التي ذكرت في الفقرة السابقة، ولا نغفل الظلم التحكيمي الذي مورس عليه لابعادة قسرًا عن البطولات.

● أعتقد ايضا أن الأهم من الأسباب، هي صفقة انتقال العويس للأهلي، التي هزت الوسط الرياضي، وأخرجت الكثير عن طورهم، وأصبح مسلسل تدمير سفير الوطن هدفًا استراتيجيًا، ودليل ذلك العبث في استقراره الاداري، فترأسه أكثر من رئيس ولم يكمل كل رئيس مدة رئاسته.

● ابتعاد الأمير خالد بن عبدالله وابنه فيصل عن المشهد الرياضي، أحد الأسباب الهامة في الوضع الحالي لسفير الوطن، فخسر الكيان دعمًا ماديًا، واستقرارًا اداريًا، وتنظيميًا هامًا في مسيرة قلعة الكؤوس.

● عاد الأمير منصور للمشهد الرياضي من خلال دعم الأهلي، وتوليه الإشراف المباشر على كرة القدم، واستبشر الجمهور الأهلاوي بعودته، واعتبروه خير خلف لخير سلف، واطلق عدة وعود، طمئنت عشاق الملكي على مسيرته.

● لم يوفق الامير منصور في وعوده، ولا في تصريحاته، وربما الخطأ الأكبر، هو اصراره على تولي مسؤولية الإشراف على كرة القدم، وتمنيت عليه أن يكون داعمًا، ويختار من قدماء لاعبي الخبرة ومهارة القيادة لتولي الرئاسة، واختيار ذوي الخبرات للعمل مع الرئيس.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

أن الأخبار المبشرة عن اجتماع البيت الأهلاوي، ومحاولة تدارك مايمكن تداركه، من الأمور المفرحة لجمهور سفير الوطن، وتكاتف الجميع لرأب الصدع، هو ماكان يجب أن يكون من بداية الموسم، ولعل الأمير منصور تدارك الوضع، وغير من قناعاته، وابعد المهرجين، والمطبلين، وحكم العقل، وتصرف بالمنطق الصحيح، من أجل تعديل المسار، ولعل من الأولويات في هذا الوقت، المحافظة على نجوم قلعة الكؤوس، والمدرب، واستقطاب مايحتاجه من لاعبين، وتحقيق كأس الملك، وكأس آسيا حتى تعود هيبة الكيان كما كانت زمن الثلاثية.

● ترنيمتي:

سكوتك خوف والا انت مابعد تألمت

احرجتني وحرمتني شوفتك وهي حلم

عجزت تقول أحبك وانا منك تعلمت

ان الحب احساس وشعور مافيه ظلم

د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah