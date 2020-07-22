التعصب الرياضي آفة .. أم ظاهرة حضارية

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*الرياضة هي مجال ثقافي ورياضي واجتماعي ، الرياضة هي العقل السليم في الجسم السليم ، الرياضة هي تظاهرة حضارية ، لذا لها عشاق على نطاق واسع وتحديدا للعبة كرة القدم ، صاحبة الشعبية الأولى عالميا ، بالتالي كل إنسان له ميول لأي فريق يشجعه ويهتم به كثيرا ، تلك الاختلافات في الميول من جماليات وفنون الرياضة ، طالما إنها اختلاف حضاري ، مثل ذائقة الطيب ، كل منا له ذائقة خاصة لا تتداخل مع الآخر ، والنقاشات الموضوعية تنمي الثقافة والحوارات المميزة تثري اللقاءات ، والاطروحات المتنوعة كالغذاء الشهي المنتظر ، وللأمانة شبابنا متحضر فكرا وثقافة في الرياضة وفي مجالات شتى ، والرياضة لديهم متنفس وليست كل الهم ، لذا في لحظات أوقاتهم يستمتعون بها مشاهدة وممارسة ، وبالتالي تعصبهم محمود وظاهرة حضارية .
وأما آفة التعصب هي حينما نحول الاختلافات في الميول إلى خلاف شخصي بل يصل إلى العداوة والبغضاء والنفور من بعض ، من هنا لا تعد رياضة بتاتا بل قمة التصعب نتاج خواء فكري وثقافي ، بل يصل إلى أن يصبح مرض نفسي ، نحذر من ذلكم السلوك المشين الذي يعد دخيلا على ديننا وعاداتنا وثقافتنا ، علينا العودة والإقلاع بكل عقلانية وقمة المنطقية إلى جادة الصواب ، لأنها أولا وأخيرا رياضة جانب من جوانب الترفيه المحبب الذي يجمع ولا يفرق أبدا .
*زيادة عدد اللاعبين الأجانب لم تحقق الأهداف المرجوة ، التي منها تخفيض مبالغ عقود اللاعبين المحليين المهولة ، بل ارتفعت عقود اللاعبين المحليين ، بالتالي الفكرة للأسف فشلت نهائيا ، لذا لأبد من وضع أفكار وفق رؤى ثاقبة وضوابط مؤطرة ، كذلك وفق تنفيذ متقن ومتابعة مدققة ، حتى تحقق الأهداف المنتظرة المرجوة تماما .
*كلنا نعرف بأن بين أي نادي واللاعب عقد ، والعقد شريعة المتعاقدين ، وحينما ينتهي العقد ينتهي الارتباط بينهما وفق شروط العقد تماما ، ما يحدث الآن من اللاعبين المحليين من انتظار لدخول في الفترة الحرة للبحث عن عقد أفضل ، قد يحدث قبل الفترة من ترتيبات شفهية ، ومع الدخول في الفترة توضع النقاط على الحروف ومع انتهاء الفترة يتم التوقيع ، للأمانة حق من حقوقهم ، طالما ناديه الأول لم يصلوا إلى اتفاق ، ذلكم التفاوت بين نادي وأخر ، هو قيمة المفاوض ، حيث هناك مفاوض ذكي يخلص بهدوء وفق احترافية عالية ، ومفاوض فوضوي ، لا يجيد حسم الأمور كما ينبغي ، مما يوقع هذا النادي أو ذاك في احراجات كبيرة ، أما برفع العقود أو فقدان اللاعبين ، فعلا : المفاوض الذكي مهم لكل نادي يريد التفوق والنجاح .
آمل لكم حياة مليئة بالأفراح والسعادة والمسرات اليوم وبكره وعلى الدوام
الكاتب الرياضي / حمزة السيد
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