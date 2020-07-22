معسكر داخلي للشرطة العراقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دخل فريق الشرطة العراقي لكرة القدم معسكراً تدريبياً في محافظة النجف يستمر إلى نهاية الشهر الحالي، وذلك في إطار استعدادات الفريق لبطولة الأندية الآسيوية وكذلك لمنافسات الموسم الكروي المقبل.

واختار مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد محافظة النجف لإقامة المعسكر التدريبي لفريقه بسبب إجراءات خلية الأزمة في بغداد التي تمنع التجمعات خشية تفشي فيروس «كورونا» وكذلك عدم وجود فرصة لإقامة معسكر تدريبي خارجي في الوقت الراهن بسبب إجراءات الطيران.

وذكر شهد أن «الهيئة الإدارية لنادي الشرطة رأت أن هناك ضرورة ملحة لغرض البدء بتدريبات فريقها الكروي الأول، وبما أن عملية جمع اللاعبين في بغداد بالوقت الراهن تعد صعبة جداً، لذلك وجدنا في محافظة النجف الغاية المنشودة لغرض البدء بالاستعدادات للموسم الجديد».

وأضاف أن هناك مفاوضات جدية مع بعض اللاعبين المحترفين لغرض التعاقد معهم من أجل تعزيز صفوف فريق الشرطة.