بيكهام يغني موال الصبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

طالب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، المشجعين بالصبر بعدما أصبح فريقه الجديد أول فريق يخسر خمس مباريات افتتاحية، وبالتالي أقصي من الدوري بعد استئنافه والذي أطلق عليه بطولة «باك»(العودة)، وجاءت خامس خسارة على يد المهاجم النمساوي من أصول ليبية إسماعيل التاجوري مهاجم فريق نيويورك سيتي (1 - صفر) مؤخراً.

وتحدث بيكهام عبر إنستجرام وقال: «أحياناً يكون الطريق طويلاً وتحتاج للوقوف من أجل التنفس، مانشستر يونايتد وريال مدريد والليجا والدوري الإنجليزي الممتاز لم تبنَ في يوم واحد. الفرق واللاعبون والأندية يحتاجون وقتاً للازدهار، وعندها تبدو الأيام الصعبة منسية، من المهم جداً التفكر فيما حققناه حتى الآن، أنا فخور بفريقي وبنادينا وبالمشجعين المدهشين، الصبر فضيلة».

واعترف دييجو ألونسو مدرب إنتر ميامي بحاجة فريقه للتحسن وقال: «نحن واقعيون ونعرف أن علينا العمل بجهد أكبر لنتحسن، أمامنا 4 أسابيع للتطور ونتوقع ضم لاعبين جدد لمساعدتنا على هذه المهمة». والطريف أن المباريات الخمس كانت بنتيجة 1- صفر أولها على يد كارلوس فيلا نجم أرسنال السابق ومهاجم لوس أنجلوس جالاكسي ثم أمام دي سي يونايتد وأورلاندو سيتي وفيلادليفا ثم نيويورك سيتي العائد بملكيته لمجموعة أبوظبي للاستثمار، وكان المشجعون متحمسون لجذب بيكهام أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو وكافاني لكن بقيت أكبر صفقة في الفريق لصانع الألعاب المكسيكي رودولفو بيزارو، وينافس في بطولة العودة 26 فريقاً مقسمة على 6 مجموعات قبل الأدوار الإقصائية وتضاف النقاط التي يحصل عليها كل فريق في دور المجموعات إلى نقاط الموسم الجديد الذي ينطلق بعد شهر.