أستراليا تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أستراليا، الأربعاء، عن 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها.

وأحصيت أغلبية الحالات في الساعات الـ24 الماضية في ولاية فيكتوريا، حيث تتخذ السلطات إجراءات في مواجهة بؤر كبرى في ملبورن وضواحيها، والتي تخضع منذ حوالي أسبوعين لقيود جديدة. وكانت الذروة السابقة للوباء في 28 مارس/آذار الماضي، حين أحصيت 459 حالة بحسب الأرقام التي جمعتها وكالة «فرانس برس».

وتمكنت البلاد بعد ذلك من احتواء انتشار الفيروس وعمدت إلى رقع القيود. من جانبه، أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز عن 484 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، الأربعاء. وسجلت أستراليا 13 ألف إصابة بـ«كوفيد ـ 19»، الذي تسبب في وفاة 128 شخصاً في البلاد التي تعد 25 مليون نسمة.

وبداية من منتصف ليل الأربعاء، سيطلب من سكان ملبورن وضع الكمامات حين يخرجون من منازلهم، وإلا فسيدفعون غرامة بقيمة 200 دولار أسترالي، ما يعادل 123 يورو. في المقابل، اعتبر أندروز أنه يجب القيام بتغييرات أخرى في السلوك.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة أن 90% من المصابين الجدد في الأسبوعين الماضيين، لم يفكروا تلقائياً بعزل أنفسهم حين شعروا بعوارض المرض أو حين أجروا الفحوص، وهذه الموجة الجديدة من الوباء تبدد الآمال بحصول انتعاش اقتصادي سريع في البلد الذي يتوقع أن يشهد أكبر ركود في 30 عاماً، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت تحقيقات نشرت هذا الأسبوع، أن تجدد انتشار الوباء مرتبط على الأرجح بنقص في إجراءات الوقاية في الفنادق التي ينزل فيها العائدون إلى أستراليا لقضاء فترة الحجر الصحي.