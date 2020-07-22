أبرزها تركيا... مصر تقلص وارداتها وصادراتها مع 11 دولة

وقال الجهاز في بيان حول الواردات والصادرات غير البترولية، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020، إن قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية غير البترولية، بلغت 23.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2020 مقابل 29.85 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.18 %.

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وأضاف أن قيمة الواردات الغذائية بلغت 4553 مليون دولار الفترة من يناير إلى أبريل 2020، مقابل 5894 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.8 %، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وأشار إلى أن أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين، حيث بلغت 4010 مليون دولار مقابل 5223 مليون دولار عام 2019 تليها أمريكا، حيث بلغت 1801 مليون دولار مقابل 2388 مليون دولار عام 2019، تليها ألمانيا حيث بلغت 1457 مليون دولار مقابل 1792 مليون دولار عام 2019، تليها البرازيل حيث بلغت 611 مليون دولار، مقابل 1069 مليون دولار عام 2019، تليها تركيا حيث بلغت 1202 مليون دولار، مقابل 1572 مليون دولار عام 2019 ثم روسيا الاتحادية، حيث بلغت 1010 ملايين دولار مقابل 1653 مليون دولار عام 2019.

وأوضح أن قيمة إجمالي صادرات جمهورية مصر العربية غير البترولية بلغت 10.30 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020 مقابل 11.18 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019، بنسبة انخفاض 7.8 % ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1202 مليون دولار مقابل 1309 مليون دولار عام 2019، وذلك لتوجيه القطن الخام والمواد الخام للتصنيع المحلي، بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات ال مصر ية، بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة.

وأكد البيان أن أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها، هي تركيا حيث بلغت 619 مليون دولار مقابل 774 مليون دولار عام 2019 تليها السعودية، حيث بلغت 605 ملايين دولار، مقابل 747 مليون دولار عام 2019، تليها أمريكا حيث بلغت 568 مليون دولار مقابل 857 مليون دولار عام 2019، تليها إيطاليا، حيث بلغت 557 مليون دولار مقابل 622 ملـيون دولار عام 2019 ثم إسبانيا، حيث بلغت 319 مليون دولار مقابل 430 مليون دولار عام 2019.