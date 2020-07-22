تجمع المهنيين يدعو السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

وقال تجمع المهنيين في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يا مستبد قول لي - الليلة شن بتسو - عبا الهتاف الجو - ملت الحواري السوق - من كل فج جوك - لا جوك ولا اترجوك".

وتابع البيان: "المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية في عليائهم، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعود المرتقب للمفقودين المغيبين قسراً عن أسرهم وأحبائهم".

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ودعا البيان "جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية الحية للمتابعة المتحفزة والمراقبة اللصيقة لمجريات هذه المحاكمة وجلساتها، والضغط بكافة الأشكال السلمية للإسراع في إكمال إجراءتها وتنفيذ أقصى العقوبات على المجرمين، كما نشدد على ضرورة البت في ملف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

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كما طالب تجمع المهنيين السودانيين بـ"تجنب تأخيره لما له من أهمية لعملية السلام وما فيه من قصاص مستحق لضحايا الحروب والإبادة، وما تزال أمام المخلوع وأزلامه قائمة طويلة من جرائم الاغتيالات والتعذيب وسرقة قوت الشعب وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد".

في سياق متصل، وجه القضاء السوداني، أمس الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى الرئيس السابق عمر البشير وبعض من أعوانه من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة.

ذكر التلفزيون السوداني أن "قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، قرر توجيه الاتهام إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة بتنفيذ انقلاب على السلطة في العام 1989، ومنهم عمر البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز".

ورفض قاضي المحكمة "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".