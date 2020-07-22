وفاة أول طبيب كويتي بفيروس كورونا

ونعى وزير الصحة، باسل الصباح، الطبيب المتوفى، وقال في تغريدة عبر "تويتر": خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الزميل الدكتور عبدالله شعيب نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون". ​وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الطبيب عبد الله شعيب توفي متاثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول طبيب كويتي يتوفى بالوباء. وشعيب طبيب جراح أصيب في محجر وزارة الأشغال مطلع يوليو/ تموز وتم إدخاله العناية المركزة في مستشفى جابر جراء وجود مضاعفات صحية، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

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