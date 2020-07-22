قطر تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر والعودة إلى البلاد

وبحسب بيان المكتب، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية على "تويتر"، "قد تم مراجعة السياسات المتعلقة بالسفر التي سيتم العمل بها اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، وذلك بناء على مؤشرات الصحة العامة في دولة قطر وبقية دول العالم".

​وقرر المكتب إلزام جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم نشر قائمة الدول منخفضة الخطورة على موقع وزارة الصحة العامة، كما ستعلن عنها الهيئة العامة للطيران المدني، مشددا على مراجعة هذه القائمة كل أسبوعين.

​ولفت البيان إلى أنه "في حال وجود مراكز فحص كوفيد-19 معتمدة في إحدى هذه الدول فإن الحصول على شهادة خلو من الفيروس من أحد هذه المراكز سيعفي الشخص من الفحص في المطار عند وصوله إلى البلاد، شريطة أن لا يتجاوز تاريخ الحصول على الشهادة 48 ساعة قبل السفر".

وتابع البيان أنه "يلزم على جميع القادمين من الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي تم اعتماد مراكز فحص /كوفيد-19/ فيها بالفحص والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 48 ساعة".

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​وأضاف: "سيخضع القادمون من بقية الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي لم تعتمد فيها مراكز لفحص /كوفيد-19/ لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل الوصول إلى دولة قطر".

وبحسب البيان: "المواطنون والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم وأصحاب الإقامة الدائمة: يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت، مع الالتزام بجميع الإجراءات المذكورة آنفاً وبحسب الدول القادمين منها".

​وأضاف: "المقيمون: سيسمح لهم بالعودة لدولة قطر اعتباراً من الأول من أغسطس 2020، حيث ستنظم آلية الدخول للمقيمين بناءً على سلسلة من الأولويات".

وأشار البيان إلى أن "الفئات المستحقة للحجر المنزلي: حددت وزارة الصحة العامة الفئات المستحقة للحجر المنزلي لمدة أسبوع، بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها".

ونوه المكتب إلى أن "عملية إصدار تصاريح العودة بالنسبة للمقيمين ستكون عبر الموقع الالكتروني لـ"بوابة قطر" حتى تنتهي الحاجة لتنظيم عملية الدخول بناء على مؤشرات الصحة العامة ذات الصلة".