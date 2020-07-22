شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت في الخليل 8 فلسطينيين، ومن رام الله 3 فلسطينيين، ومن طوباس 3 آخرين. وفي سياق أخر، هاجمت قوات الاحتلال، مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم، وأطلقت النار تجاه المزارعين والأراضي الزراعية شرق المدينة.

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