شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تكشف عن خلية إرهابية خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية فى تونس، اليوم الأربعاء عن كشف خلية إرهابية خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت مؤخرا عن القبض على عنصر موال لتنظيم داعش، كان يخطط لارتكاب عمليات تفجيرية ضد مؤسسات أمنية.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم ذكرت وزارة الداخلية التونسية، أن عملية استخباراتية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، أفضت في الكشف عن عنصر تكفيري خطير بايع تنظيم داعش الإرهابي.

ولفتت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن التحريات أثبتت أنه تلقى تدريبا مكثفا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إلقاء القبض عليه حالت دون إتمام مخططاته، موضحة أنه تم إيداعه السجن، وفتح التحقيق معه لمعرفة شركائه والأشخاص الذين يرتبط معهم في التنظيم.