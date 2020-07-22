شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسجل 829 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أوكرانيا 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 60 ألفا و995 إصابة.
وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت 16 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألف و534 شخصا.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 973 شخصا لتصل حصيلة المتعافين إلى 33 ألفا و172 شخصا منذ بداية الوباء.
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