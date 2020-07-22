شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل 15 من قوات النظام و11 داعشيا بمعارك بمثلث حلب-حماة-الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى، عن سقوط 15 قتيلا من النظام و11 من داعش بمعارك في مثلث حلب-حماة-الرقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وتحاول فلول تنظيم داعش التواجد من جديد فى المشهد، رغم القضاء على التنظيم فى سوريا والعراق، من خلال محاولة تنظيم العمليات الإرهابية فى سوريا والعراق بين الحين والآخر وفيما يتم التصدى لها.

وفى العراق أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال في بيان صحفي للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لفلول عصابات داعش الإرهابية"، مبينا، أن "عملية إلقاء القبض كانت نوعية ومباغتة وسريعة".