شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبو» تبتكر تقنية لشحن بطارية الهاتف في 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

كشفت شركة أوبو عن تقنية شحن جديدة لهواتفها، حيث يتم شحن كامل البطارية في 20 دقيقة فقط.

ووفقاً لتقارير صينية فإن هذه التقنية تسمى” Flash Charge” والتي تتيح إمكانية شحن الهواتف الذكية بقدرة 125 وات بواسطة الكابل وبقدرة 60 وات عبر وحدات الشحن اللاسلكي.

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وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية الشحن الجديدة توفر إمكانية شحن بطارية الهواتف الذكية سعة 4000 مللي أمبير ساعة في غضون 20 دقيقة بنسبة 100%، ويمكن شحنها بنسبة 41% في غضون 5 دقائق.

وعلى الرغم من الأداء الفائق لتقنية الشحن أوبو Flash Charge إلا أن درجة الحرارة لا تتخطى 40 درجة مئوية أثناء عملية الشحن.

وسيتم تقسيم بطاريات الهواتف الذكية مستقبلا إلى وحدتين سعة كل منهما 2000 مللي أمبير ساعة، وبعد ذلك يتم شحنهما بالتوازي، ويوفر القابس الثاني قدرة شحن 110 وات، ويأتي بحجم أصغر بكثير من الموديل 125 وات.

ولم تفصح الشركة الصينية عن أية معلومات بشأن الهواتف الذكية، التي سيتم تجهيزها بتقنية الشحن