شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُصدر دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي لمصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة دليلًا شاملًا لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19)،

وتضمن الدليل تعريف بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي(تأكد الإصابة/ الاشتباه في الإصابة)، حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه الأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وتطرق الدليل الذي نشرته “الصحة” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومنصتها التوعوية إلى أعراض كورونا ونصح بالتوجه مباشرةً إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض.

وذكر الدليل أن 80% من الأشخاص المصابين بكورونا تكون أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض ويمكن بإذن الله تعافيهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

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واشتمل الدليل على عدة موضوعات من أبرزها: “ما هو العزل المنزلي؟ – ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة؟ – شروط العزل؟ – متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي ومتى تنتهي؟ – العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها؟”.

نصائح للمصابين خلال فترة العزل

كما أورد جملة من النصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي ومنها” الالتزام بالهدوء والإستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي وكذلك ارتداء الكمامة عند إستلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم.

لديك أعراض؟ .. اتّبع الآتي:

وجدّدت “الصحة” توصتها لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الإطلاع على الدليل عبر الرابط التالي (اضغط هنا)