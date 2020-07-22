انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.23 دولار ليبلغ 44.22 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.23 دولار ليبلغ 44.22 دولار في تداولات امس الثلاثاء مقابل 42.99 دولار في تداولات الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس الثلاثاء مرتفعة 1.04 دولار لتسجل عند التسوية 44.32 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 1.15 دولار لتبلغ عند التسوية 41.96 دولار للبرميل.

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