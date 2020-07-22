بعد شائعات إحراقها لوثائق.. أمريكا تطالب الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن خلال 72 ساعة على أقصى تقدير، في خطوة قالت بكين، إنها تدينها بشدة مهددة بالرد ووصفتها بأنها «تصعيد غير مسبوق».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية يومية: إن واشنطن أبلغت بلاده، الثلاثاء، بأن عليها إغلاق القنصلية.

وأضاف أن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية، وذلك بعد تقارير وردت في وسائل إعلام محلية في هيوستن، الثلاثاء، بأنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية.

وتداولت بعض المواقع المحلية في هيوستن فيديوهات زعمت أنها لعملية حرق وثائق في فناء القنصلية وأن شرطة هيوستن تلقت تقارير تفيد بوقوع عمليات حرق الوثائق مساء الثلاثاء.