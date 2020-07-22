«الجمارك» تسهل إجراءات ومعاملات شركات «دبي المالي العالمي» إلكترونياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انسجاماً مع توجيهات حكومة دبي لدعم المستثمرين وخفض الأعباء المالية عليهم، وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وقعت كل من جمارك دبي ومركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم استراتيجية يحرص الطرفان من خلالها وبشكل مستمر على تعزيز الشراكات والتعاون واتخاذ خطوات فاعلة تسهم في دعم اقتصاد الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، بغية تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وكافة الهيئات المعنية الأخرى في هذا المجال.

وتحرص جمارك دبي ومركز دبي المالي العالمي على بناء علاقات وطيدة وشراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، الحكومية منها والخاصة. وتصب هذه الشراكات في مصلحة وعمق رؤية الجهتين في تحقيق تعاون طويل الأمد مع كافة الشركاء بما يدفع نحو ازدهار الأعمال وترسيخ موقع دبي المحوري في التجارة العالمية.

وتتيح مذكرة التفاهم هذه بين جمارك دبي ومركز دبي المالي العالمي تسهيل الاستيراد وعبور البضائع، وكذلك التصدير وإعادة التصدير للشركات المرخّصة والعاملة بالمركز المالي عبر تطوير الخدمات المقدمة لدعم المستثمرين، وتشجيع وتسهيل استيراد ما تحتاج إليه تلك المؤسسات من بضائع، وخفض الأعباء المالية والإدارية عليهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم داخل الإمارة، مع ضمان التزام هذه المؤسسات بالقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة والخاصة بالتعرفة الجمركية والأحكام الخاصة بها والإعفاءات الممنوحة لهم.

وعبّر عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في «جمارك دبي» عن أهمية هذه المذكرة مؤكداً سعي «جمارك دبي» الدائم لدعم المستثمرين والتجار وتطوير أعمالهم التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد إمارة دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، مشيراً إلى أن بموجب بنود المذكرة سيتم تسهيل الإجراءات الجمركية وتمكين الشركات المرخّصة في مركز دبي المالي العالمي من إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونياً، وعبر شركات النقل السريع وشركات الشحن والتخليص بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل للرمز الجمركي الممنوح (الكود) الخاص باستيراد البضائع واستخدام الإعفاءات الجمركية.

وقال: تعكس هذه المذكرة التعاون المشترك والبناء بين مؤسسات إمارة دبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي والنهوض سريعاً من التأثيرات الناجمة عن فيروس كرونا المستجد بإيجاد حلول عالمية المستوى لتعزيز قطاع الأعمال والتجارة ودعم المؤسسات، مشيراً إلى أن قطاع إدارة المتعاملين على اتصال مستمر بالعملاء بشكل عام وخلال هذه المرحلة التي تشهد تحديات جائحة كورونا بشكل خاص للوقوف على متطلباتهم ومقترحاتهم ودفع أعمالهم في استجابة سريعة من جمارك دبي للتسهيل على المتعاملين وضمان انسيابية سلسلة التوريد لترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة العالمية.

ومن جانبها، قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: إن دعم وتسهيل مزاولة الأعمال في المركز المالي وتنمية دور الشركات والمؤسسات المسجّلة فيه تبقى على رأس أولوياتنا حيث نسعى من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع جمارك دبي إلى تقديم الحوافز الضرورية لعملائنا عبر توفير تسهيلات الرسوم الجمركية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وهو ما يؤكد على أشكال الدعم الكثيرة التي يستحصل عليها مركز دبي المالي العالمي من حكومة دبي.

وأضافت الزرعوني: ستقدّم مذكرة التفاهم مع جمارك دبي الكثير من المزايا عبر توفير آلية مرنة وسهلة لجميع عملاء مركز دبي المالي العالمي للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتسهيل الاستيراد وعبور البضائع إلى داخل المركز المالي، بما يسهم في تطوير وتمكين الخدمات المقدّمة لدعم المستثمرين بغية تعزيز مكانة دبي الاقتصادية وضمان تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.