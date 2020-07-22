زلزال يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع زلزال بقوة 7.8 درجة، الأربعاء، على بعد حوالي 800 كيلومتر، جنوب انكوراج في ألاسكا، ما تسبب بإنذار بحصول تسونامي، كما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كيلومتر في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6.12 بتوقيت جرينيتش، على بعد 90 كيلومتراً جنوب بيريفيل، وقال مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادئ: استناداً إلى المعايير الأولية للزلازل، فإن أمواج تسونامي خطيرة ويمكن أن تضرب السواحل الواقعة ضمن 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وصدر بالفعل إنذار بوقوع تسونامي في شبه جزيرة ألاسكا وجنوبها، وأضاف المركز: بالنسبة لسواحل أمريكية وكندية أخرى على المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية، فإن مستوى خطر تسونامي يجري تقييمه، وشعر السكان بالزلزال على بعد مئات الأمتار.

وكانت ألاسكا شهدت زلزالاً بقوة 9.2 درجة في مارس/آذار 1964، وهو أقوى زلزال يسجل في أمريكا الشمالية، وأدى إلى دمار كبير في «انكوراج»، وتسبب بتسونامي ألحق خراباً بخليج ألاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي، وقتل أكثر من 250 شخصاً في ذلك الزلزال، والتسونامي.