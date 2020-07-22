68 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا.. وترامب: الأزمة ستسوء قبل أن تتحسّن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، لليوم الثامن على التوالي، أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أنّ الأزمة «ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن».

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3.89 مليون إصابة، بينها 68.524 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تسبّب الوباء، بوفاة 961 شخصاً في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 141.883 وفاة، وفق الجامعة.

والولايات المتّحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات، وأقرّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول مؤتمر صحفي يعقده مُنذ نهاية إبريل/نيسان الماضي، حول فيروس كورونا المستجدّ الذي يطلق عليه اسم «الفيروس الصيني» بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في البلاد، محذّراً من أنّ الأزمة «ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن»، وللمرة الأولى مُنذ بدء الجائحة دعا ترامب «الجميع» إلى وضع كمامات عندما يتعذّر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

في سياق متصل، توقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19، في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس/آب و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس/آب المقبل.