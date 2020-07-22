شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يحبط عملية إرهابية في سيناء ويقتل 18 تكفيرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش المصري أنّه قتل 18 مسلّحاً إرهابياً في عملية جوية /برية في محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، إضافة إلى تدمير عددٍ من العربات المفخخة.
وقال الجيش في بيان: قواتنا نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية، في منطقة بئر العبد، مضيفاً: قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فرداً تكفيرياً منهم فرد يرتدي حزاماً ناسفاً.
وتابع الجيش المصري في بيانه: تم تدمير أربع عربات منها ثلاث عربات مفخخة، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد اثنين من القوات المسلحة المصرية وإصابة 4 آخرين.
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