40 ألف وفاة بكورونا في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، أنّ حصيلة وباء كوفيد-19، في البلاد تجاوزت عتبة الأربعين ألف حالة وفاة من أصل 350 ألف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك، إنّ عدد الوفيات بلغ 40.400 بعدما سجّلت 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجّلت الإصابة الأولى المثبتة مخبرياً بالفيروس في المكسيك في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت الوزارة أنّه فيما يخصّ إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في البلاد فقد ارتفع من 349.396 إصابة مؤكّدة حتى الاثنين، إلى 356.255 إصابة مؤكّدة حتى الثلاثاء، ما يعني أنّ عدد الإصابات الجديدة التي سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 6859 إصابة.

والمكسيك، البالغ عدد سكّانها 127 مليون نسمة، هي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، خلف البرازيل التي سجّلت أكثر من 80 ألف وفاة، أما على الصعيد الدولي فالمكسيك هي رابع دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، خلف الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وتعهّد الرئيس، مانويل لوبيز أوبرادور، بتحسين المعايير الصحيّة في البلاد لمساعدتها على التصدّي لأخطار الجائحة.