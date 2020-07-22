بالفيديو... مقتل جندي أمريكي بسوريا جراء انقلاب مدرعة على طريق دولي

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مراسلها في مدينة الحسكة أن جنديا من الجيش الأمريكي قتل متأثراً بإصابة بليغة ناتجة عن انقلاب مدرعة عسكرية على الطريق الدولي الحسكة - القامشلي.
ونشرت الصحيفة فيديو الحادثة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" الذي أظهر انقلاب المدرعة العسكرية الأمريكية وخروج أحد العسكريين منها.
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