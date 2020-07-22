بالفيديو... مقتل جندي أمريكي بسوريا جراء انقلاب مدرعة على طريق دولي

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مراسلها في مدينة الحسكة أن جنديا من ​الجيش الأمريكي​ قتل متأثراً بإصابة بليغة ناتجة عن انقلاب مدرعة عسكرية على الطريق الدولي ​الحسكة​ - ​القامشلي​.

ونشرت الصحيفة فيديو الحادثة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" الذي أظهر انقلاب المدرعة العسكرية الأمريكية وخروج أحد العسكريين منها.